Πολλά λεφτά από τον Ζίνι

Με καθολική αναγνώριση και αποθέωση αποχώρησε από την Ευρώπη η ΑΕΚ, σε μια βραδιά στην οποία είχε και μεγάλα κέρδη. Όχι μόνο την επιβεβαίωση της απόλυτης στήριξης από τον κόσμο της ή τους πολύτιμους ευρωπαϊκούς βαθμούς, αλλά και τον Ζίνι. Αν και είχε καιρό να παίξει, ο νεαρός επιθετικός έδειξε ότι ήταν πανέτοιμος, χάρη και στην εκπληκτική δουλειά του Νίκολιτς στον ψυχολογικό τομέα, επιβεβαιώνοντας αυτό που λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια από την αρχή της σεζόν: Πρόκειται για παίκτη που θα φέρει πολλά λεφτά στο ταμείο της ΠΑΕ όταν έρθει, όχι άμεσα φυσικά, η ώρα της πώλησής του.

Τρέλα Ζίβκοβιτς για ΑΕΚ

Το ματς της ΑΕΚ το παρακολούθησαν φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ, όπου τα νέα είναι ευχάριστα σε ό,τι αφορά τους παίκτες που επιστρέφουν στη δράση. Ειδικά ο Ζίβκοβιτς έκανε αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια και το κατάφερε, περιμένοντας πώς και πώς την ώρα που θα μπει στο γήπεδο. Ο Σέρβος εξτρέμ, όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, περιμένει σαν τρελός το ντέρμπι με την ΑΕΚ και προσπαθεί να φτιάξει ψυχολογικά και τους συμπαίκτες του, να τους μεταδώσει την… τρέλα του για αυτό το ματς που αποτελεί τελικό για τον δικέφαλο του βορρά.

Τετ α τετ με τους κομβικούς παίκτες

Στον ψυχολογικό τομέα δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει του καθοριστικού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι ερυθρόλευκοι έχουν και αγωνιστικά θέματα, όπως έχει φανεί στα τελευταία παιχνίδια τους, ο Ισπανός όμως θεωρεί πως το βασικότερο αυτή τη στιγμή είναι η σωστή πνευματική προετοιμασία και σε αυτό το πλαίσιο έχει τετ α τετ με τους παίκτες του το τελευταίο διάστημα και ειδικά με αυτούς που θεωρεί κομβικούς. Όπως για παράδειγμα ο Τσικίνιο, η αγωνιστική πτώση του οποίου επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό συνολικά τον Ολυμπιακό. Θα φανεί στη Λεωφόρο τι αποτέλεσμα είχαν οι συζητήσεις του Μεντιλίμπαρ.

Ο ρόλος του Μοντεστό για Μουζακίτη

Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Μουζακίτη και οι πρώτες συζητήσεις που έγιναν. Στον Πειραιά ήταν σίγουροι ότι η Μεγάλη Κυρία θα… σκανάρει παίκτες τους και ο λόγος είναι ο Μοντεστό. Ο Γάλλος είναι ο τεχνικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας, έχει άριστη γνώση σε ό,τι αφορά τους παίκτες του Ολυμπιακού και άριστες είναι και οι σχέσεις του με τη διοίκησή του. Ήταν δεδομένο ότι ο Μοντεστό θα σημείωνε το όνομα του Μουζακίτη, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει μια αδυναμία στο Τορίνο ως πόλη καθώς εκεί βραβεύτηκε ως το Golden Boy του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μέχρι τέλους για Βλαχοδήμο

Δεν έχει ξεχάσει, όπως λένε στη Λεωφόρο, την περίπτωση του Βλαχοδήμου ο Αλαφούζος και θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον επαναφέρει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Μπενίτεθ να έχει κάνει θετική εισήγηση για την παραμονή του Λαφόν, μπορεί ο Γάλλος επίσης να επιθυμεί την παραμονή του, αρκεί να είναι βασικός, αλλά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έχει… κόλλημα με τον Βλαχοδήμο και θέλει να τον δει ξανά κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Αυτό φυσικά δεν θα είναι εύκολο καθώς η Σεβίλλη θέλει να τον κρατήσει και η Νιούκαστλ έδωσε πάνω από 20 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, οι πράσινοι όμως θα το παλέψουν μέχρι τέλους. Και θα προσφέρουν πολλά λεφτά για να πείσουν τους Άγγλους.

Το καλύτερο καλοκαίρι του ΠΑΟΚ

Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε να αγωνιστεί στη Euroleague και δεν θα περάσει απαρατήρητο τίποτα από όσα θα γίνουν το καλοκαίρι. Ο Μυστακίδης θα ανεβάσει πολύ το μπάτζετ της ομάδας και οι οπαδοί της, όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να προετοιμαστούν για το καλύτερο καλοκαίρι που έχει ζήσει η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Θα πέσουν πολλά λεφτά για μεταγραφές, θα ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ και ο Μυστακίδης θα βάλει μπρος για να εξασφαλίσει μια θέση στη Euroleague, είτε απευθείας είτε μέσω κατάκτησης του Eurocup. Γιατί αυτός θα είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, αν ακολουθήσει αυτό τον δρόμο για να φτάσει στη Euroleague, με τα λεφτά που θα ξοδέψει το καλοκαίρι στις μεταγραφές.