Η Euroleague αποφάσισε να συνεχίσει με 20 ομάδες, δηλαδή με 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, και την επόμενη σεζόν, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ένωσης Παικτών.

Η Ένωση Παικτών της Euroleague (ELPA) αποφάσισε να τοποθετηθεί μέσω ανακοίνωσης για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της λίγκας την Τρίτη (14/4), εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι θα υπάρχουν 38 αγωνιστικές και τη νέα σεζόν.

Η ELPA προειδοποιεί ότι θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών καθώς επιβαρύνεται τόσο η σωματική όσο και η πνευματική υγεία των παικτών από τις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και κάνει τις προτάσεις της για να βελτιωθούν τα πράγματα. Προτάσεις που είναι οι εξής: Μόνιμη χρήση πτήσεων τσάρτερ για τις μετακινήσεις, υποχρεωτική παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού σε κάθε ομάδα, βελτίωση των υποδομών αποκατάστασης και προπόνησης, καθώς και προστασία στον προγραμματισμό των αγώνων.

Πέραν αυτών, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Παικτών, Μπόστιαν Νάχμπαρ, δήλωσε: «Μετά από καθημερινές συζητήσεις με παίκτες σε όλη τη λίγκα, μπορώ να πω ότι στηρίζουν τη φιλοδοξία της EuroLeague να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, αλλά νιώθουν έντονα πως αυτή η ανάπτυξη πρέπει να επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα.

Οι παίκτες είναι εκείνοι που βιώνουν καθημερινά τις απαιτήσεις ενός συμπιεσμένου προγράμματος – σωματικά και πνευματικά. Επομένως, η πραγματικότητα στο παρκέ πρέπει να αναγνωριστεί με απτές βελτιώσεις εκτός παρκέ, στον τομέα των συνθηκών εργασίας. Αυτό πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο με συζητήσεις».