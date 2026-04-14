Με ίδιο αριθμό και ίδιο σύστημα διεξαγωγής θα συνεχίσει η Euroleague και τη σεζόν 2026-27, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τρίτη (14/4).

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια για αλλαγές στη Euroleague, όπως για παράδειγμα αυτό της αύξησης των ομάδων, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί από την επόμενη σεζόν, αλλά ενδεχομένως από τη μεθεπόμενη.

Όπως αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε την Τρίτη (14/4), οι ομάδες θα παραμείνουν 20 τη νέα σεζόν, 2026-27, όπως θα παραμείνει ίδιο και το σύστημα διεξαγωγής: 38 αγωνιστικές, με όλους να παίζουν εναντίον όλων, εντός και εκτός έδρας.

Αλλαγές, επομένως, ενδέχεται να υπάρξουν από τη μεθεπόμενη σεζόν, το 2027-28, είναι ένα θέμα όμως το τι θα γίνει με τη συμμετοχή κάποιων ομάδων τη νέα σεζόν. Η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, φέρεται να σκέφτεται εδώ και πολύ και την αποχώρησή της, η Μονακό έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ οι Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε δεν έχουν υπογράψει ακόμη τα συμβόλαιά τους.