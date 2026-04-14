Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ ενημερώνει πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΟΦΗ, θα ξεκινήσει την Τετάρτη (15/4) και ξεκαθαρίζει ποιοι θα έχουν προτεραιότητα.

Από τη στιγμή που η αστυνομία αποφάσισε οριστικά να υπάρχουν νεκρές ζώνες στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει μόλις 7.872 εισιτήρια στη διάθεσή του και η ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25.04 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Περίοδος προτεραιότητας :

15/04/2026 12:00 – 17/04/2026 17:00

Προτεραιότητα αγοράς 1 εισιτηρίου αποκλειστικά για προσωπική χρήση στις παρακάτω 3 κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο paok fc web λογ/σμο τους.

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Σουιτών Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξωτερικών θέσεων Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που χρησιμοποίησαν το διαρκείας τους σε όλους τους αγώνες (100% attendance) ως επιβράβευση της παρουσίας τους

Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαιώμα ακύρωσης του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης των εισιτηρίων, θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

Τρόπος έκδοσης

1.Εισόδος στο web λογαριασμό που αγοράστηκε το εισιτήριο διαρκείας και ακολουθείτε τη διαδικασία αγοράς

2.Μόλις ολοκληρώσετε το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου & ΑΜΚΑ), πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ σας στο πεδίο «κωδικός κουπονιού», μετά επιλέγετε «αποθήκευση» «ενημέρωση» & «συνέχεια» για να σας επιτραπεί η μετάβαση στο τελικό στάδιο της πληρωμής.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρα 29 – 20 ευρώ

Θύρα 30 – 20 ευρώ

Θύρες 47-48 – 25 ευρώ».