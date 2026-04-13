Την φετινή σεζόν ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται με την φανέλα της Ρόμα, με την μορφή του δανεισμού από την Λίβερπουλ.

Οι άνθρωποι της Ιταλικής ομάδας ωστόσο δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι με την μέχρι τώρα απόδοσή του και έτσι στο τέλος της σεζόν ο Έλληνας αριστερός μπακ θα αποχωρήσει από την Ρώμη και θα επιστρέψει στην Αγγλία.

Ο Τσιμίκας ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με την Λίβερπουλ θα μείνει στην ομάδα μέχρι νεοτέρας, καθώς θα αποχωρήσει από τους «κόκκινους» ο Ρόμπερτσον και έτσι θέλουν να έχουν μια ενναλακτική για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Πάντως, αν υπάρξει μια πρόταση που θα συμφέρει τη Λίβερπουλ, δεν θα είναι αρνητική στην παραχώρησή του.