Η UEFA με το νέο της φορμάτ επιβραβεύει τις χώρες με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών, χαρίζοντάς τους από μία επιπλέον θέση στο Champions League.

Έτσι η Αγγλία έγινε η πρώτη χώρα που παίρνει οριστικά το ένα από τα δύο επιπλέον εισιτήρια για το επόμενο Champions League, στο οποίο πλέον θα έχει πέντε ομάδες.

Όσον αφορά το δεύτερο εισιτήριο, αυτή τη στιγμή γίνεται «μάχη» μεταξύ της Ισπανίας και της Γερμανίας.

Η Ισπανία έχει το προβάδισμα, καθώς έχει συγκεντρώσει 20.906 βαθμούς, με την διαφορά ωστόσο να είναι μικρή, καθώς η Γερμανία έφτασε τους 20.285 βαθμούς, μετά τις νίκες της Μπάγερν Μονάχου επί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φράιμπουργκ επί της Θέλτα.