Μια θλιβερή είδηση επισκίασε την ποδοσφαιρική βραδιά στο «Ντραγκάο», καθώς ένας ηλικιωμένος οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν κατάφερε να επιστρέψει από το ταξίδι του στην Πορτογαλία.

Πρόκειται για έναν 84χρονο φίλαθλο της αγγλικής ομάδας, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Πόρτο (1-1) για τα προημιτελικά του Europa League.

Ο άτυχος άνδρας παρακολούθησε κανονικά τον αγώνα, που ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, ωστόσο κατέληξε λίγο μετά το τέλος του, προκαλώντας βαθιά θλίψη στις τάξεις της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατός του αποδίδεται σε φυσικά αίτια. Η σορός του έχει ήδη μεταφερθεί για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου, πριν από τον επαναπατρισμό της στην Αγγλία.