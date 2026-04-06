Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα απίστευτο στιγμιότυπο από τον αγώνα του Κυπέλλου Περού μεταξύ της Σπορτ Ουακίγια και της Μαγδαλένα CEDE.
Συγκεκριμένα, ο διαιτητής του αγώνα Λουίς Αλέγκρε με μια καρατιά «ξάπλωσε» βοηθό προπονητή! Η ένταση δημιουργήθηκε όταν ο Αλέγκρε ήταν έτοιμος να δείξει την κόκκινη κάρτα.
Εκείνη την ώρα ο βοηθός προπονητή εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας ένα άδειο μπουκάλι νερού, με πρόθεση να του επιτεθεί.
Ο Αλέγκρε όμως αντέδρασε άμεσα και με μια κλωτσιά καράτε τον «ξάπλωσε» στο χορτάρι! Αυτό το περιστατικό δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση που ο Αλέγκρε διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση.
April 5, 2026
Luis Alegre iba a ser agredido en el partido entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC por la Copa Perú, pero se defendió con una tremenda patada. pic.twitter.com/93Ulg3btIu