Αυξάνονται τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό που κατατάσσουν στα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον βάζουν στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Βρετανούς η συνεχής παρακολούθησή του Καρέτσα από την Γουνάιντεντ συνδέεται με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, να γίνει δηλαδή ο Καρέτσας ο παίκτης που θα πάρει τα ηνία της ομάδας στη μεσαία γραμμή, ως ο διάδοχος του Μπρούνο Φερνάντες.

Ο 18χρονος Έλληνας εξτρέμ της Γκενκ κάνει μια εξαιρετική σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα, μετρώντας 3 γκολ και 18 ασίστ σε 44 συμμετοχές μέχρι στιγμής.

Ο Καρέτσας με την Εθνική ομάδα μετράει 10 συμμετοχές με 3 γκολ, με το ένα μάλιστα να είναι απέναντι στην Σκωτία στην Γλασκώβη που τον έκανε τον νεαρότερο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος.