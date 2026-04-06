Ένας δημοσιογράφος από το Μαρόκο έφερε στο φως σοβαρές καταγγελίες σχετικά με όσα συνέβησαν μετά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Γιουσέφ Ελ-Ταμσαμάνι υποστήριξε πως οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης δεν υποβλήθηκαν στους απαραίτητους ελέγχους μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη επικράτησε στον τελικό του AFCON, σκοράροντας στην παράταση και κατακτώντας το τρόπαιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου φέρεται να έχει προχωρήσει σε αφαίρεση του τίτλου, αποδίδοντάς τον στο Μαρόκο.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Μαροκινός δημοσιογράφος ανέφερε πως οι Σενεγαλέζοι παίκτες αποχώρησαν από το γήπεδο περίπου 35 λεπτά μετά την απονομή. Όπως τόνισε, το χρονικό αυτό διάστημα δεν επαρκεί για τη διενέργεια ελέγχων ντόπινγκ, αφήνοντας αιχμές ότι οι διαδικασίες ενδεχομένως παρακάμφθηκαν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν πηγές από τις Βρυξέλλες που έχουν ήδη επικοινωνήσει με την CAF και τη WADA, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη απάντηση. Οι υποψίες, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύονται, ενώ γίνεται λόγος και για εσωτερικές αναταράξεις στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης.

Από την πλευρά τους, οι Σενεγαλέζοι εμφανίζονται ανυποχώρητοι και δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν το τρόπαιο που κατέκτησαν στον αγωνιστικό χώρο, παρά τις φερόμενες αποφάσεις της CAF.

Μάλιστα, η αποφασιστικότητά τους αποτυπώθηκε και συμβολικά, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Πάπε Τιο μετέφερε το κύπελλο σε στρατιωτική εγκατάσταση, υποδηλώνοντας την πρόθεση της ομάδας να το διαφυλάξει με κάθε τρόπο. Επιπλέον, η ομάδα έχει ήδη προσθέσει δεύτερο αστέρι στη φανέλα της ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.