Λίγη ώρα μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη που τον άφησε στο -5 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έληξε χωρίς γκολ.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ένωση στην Allwyn Arena, αναφέρει τα εξής…

«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια.

Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».