Από το απόγευμα της Τρίτης (31/3) οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν στις προπονήσεις στον Ρέντη, ξεκινώντας την προετοιμασία για την πρεμιέρα των πλέι οφ απέναντι στην ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκη» την Κυριακή (5/4).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έδωσε μια έξτρα μέρα ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, περιμένει να τους δει πανέτοιμους. Και φαίνεται πως οι Πειραιώτες τήρησαν την υπόσχεσή τους: θα μπουν στο προπονητικό κέντρο με όρεξη και αποφασιστικότητα, για να ξεκινήσουν με το δεξί το ταξίδι τους στο μίνι πρωτάθλημα των πλέι οφ.

Η επιστροφή φέρνει και… καλά νέα για τον Βάσκο τεχνικό. Πρώτος και καλύτερος ο Σαντιάγκο Έσε, που δεν έμεινε στον Ρέντη κατά τη διάρκεια του τριημέρου ρεπό, αλλά έκανε πρόγραμμα εκτός κέντρου και ενημέρωσε ήδη από την Παρασκευή (27/3) πως δεν αισθάνεται καμία ενόχληση. Όλα δείχνουν ότι θα ενσωματωθεί κανονικά στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το άλλο ευχάριστο αφορά τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, που επέστρεψε νωρίτερα στην Ελλάδα λόγω της γέννησης του παιδιού του. Παρά το φιλικό της Νιγηρίας με την Ιορδανία στην Τουρκία, ο Μπρούνο πήρε άδεια και θα βρίσκεται κανονικά στον Ρέντη για να μοιραστεί τη χαρά με την οικογένειά του.

Οι υπόλοιποι διεθνείς θα ενσωματωθούν την Πέμπτη (2/4), και ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να χαμογελά: το ιατρικό δελτίο είναι… λευκό, χωρίς προβλήματα τραυματισμών για τους Πειραιώτες. Η ομάδα είναι πανέτοιμη να μπει δυνατά στη μάχη των πλέι οφ!