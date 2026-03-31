Η ένταση πριν από τον κρίσιμο τελικό πλέι οφ για το Μουντιάλ κορυφώνεται με ένα απρόσμενο επεισόδιο: η Bοσνία κατηγορεί την Ιταλία ότι έστειλε… κατάσκοπο για να καταγράψει την προπόνησή της.

Το περιστατικό συνέβη κατά την προπόνηση των γηπεδούχων, λίγες ώρες πριν από το ματς στο Ζένιτσα, όταν η ασφάλεια της ομάδας εντόπισε έναν άνδρα σε στολή παραλλαγής να καταγράφει το πρόγραμμα. Μετά την άμεση ταυτοποίηση, αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για Ιταλό στρατιωτικό, μέλος της αποστολής Eufor της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια.

Τα τοπικά ΜΜΕ έσπευσαν να κατηγορήσουν την ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι η «κατάσκοπος» είχε αποστολή να μελετήσει τα σχήματα της Βοσνίας. Ωστόσο, έπειτα από διερεύνηση, αποδείχθηκε ότι ο στρατιώτης βρισκόταν τυχαία στο Σαράγεβο και κατέγραφε μόνο για προσωπικό ενδιαφέρον και αναμνηστικούς λόγους, χωρίς να έχει οποιαδήποτε εντολή από την εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Η Βοσνία, παρόλα αυτά, απέστειλε διαμαρτυρία στην Eufor, η οποία επιβεβαίωσε την πλήρη απομόνωση της ιταλικής ομοσπονδίας από το περιστατικό. Το επεισόδιο, ωστόσο, εντείνει την ένταση και τις υποψίες ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για το εισιτήριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.