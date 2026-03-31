Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία ξεχωρίζει ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά playoffs για το Μουντιάλ, καθώς δίνει μάχη για να μη μείνει εκτός διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη φορά. Η αγωνία κορυφώνεται, αφού το παζλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά αναμένεται να συμπληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Μέχρι στιγμής έχουν «κλειδώσει» οι 42 από τις 48 θέσεις της τελικής φάσης, με τα έξι τελευταία εισιτήρια να κρίνονται την Τρίτη (31/3).
Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στα ευρωπαϊκά playoffs, όπου αρκετές παραδοσιακές δυνάμεις παίζουν την τελευταία τους ευκαιρία για πρόκριση. Η Ιταλία καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βοσνίας, ώστε να αποφύγει ακόμη μία ηχηρή απουσία από το Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή, η Σουηδία του Βίκτορ Γιόκερες αντιμετωπίζει την Πολωνία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ στο πρόγραμμα βρίσκεται και το Κόσοβο – Τουρκία, με την τουρκική ομάδα να διεκδικεί την επιστροφή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ευρωπαϊκό «παζλ» των playoffs συμπληρώνει το παιχνίδι Τσεχία – Δανία.
Παράλληλα, τα δύο τελευταία εισιτήρια θα προκύψουν από τα διεθνή playoffs. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Ιράκ, που έχουν ήδη φτάσει σε αυτή τη φάση, θα αναμετρηθούν αντίστοιχα με τη Τζαμάικα και τη Βολιβία, ομάδες που έφτασαν ως εδώ έπειτα από επιβαρυντικές αναμετρήσεις στους προηγούμενους γύρους.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη καθοριστεί από τον Δεκέμβριο, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και οι ομάδες που διεκδικούν την πρόκριση μέσω των playoffs γνωρίζουν ήδη σε ποιο γκρουπ θα τοποθετηθούν και ποιους αντιπάλους θα βρουν απέναντί τους στα γήπεδα των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.
Αναλυτικά οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία
2ος Όμιλος
Καναδάς
Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Κατάρ
Ελβετία
3ος Όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος Όμιλος
ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο
5ος Όμιλος
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία
Τυνησία
7ος Όμιλος
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ
Νορβηγία
10ος Όμιλος
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος Όμιλος
Πορτογαλία
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
12ος Όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς