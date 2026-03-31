Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία ξεχωρίζει ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά playoffs για το Μουντιάλ, καθώς δίνει μάχη για να μη μείνει εκτός διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη φορά. Η αγωνία κορυφώνεται, αφού το παζλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά αναμένεται να συμπληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Μέχρι στιγμής έχουν «κλειδώσει» οι 42 από τις 48 θέσεις της τελικής φάσης, με τα έξι τελευταία εισιτήρια να κρίνονται την Τρίτη (31/3).

Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στα ευρωπαϊκά playoffs, όπου αρκετές παραδοσιακές δυνάμεις παίζουν την τελευταία τους ευκαιρία για πρόκριση. Η Ιταλία καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βοσνίας, ώστε να αποφύγει ακόμη μία ηχηρή απουσία από το Μουντιάλ. Την ίδια στιγμή, η Σουηδία του Βίκτορ Γιόκερες αντιμετωπίζει την Πολωνία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ στο πρόγραμμα βρίσκεται και το Κόσοβο – Τουρκία, με την τουρκική ομάδα να διεκδικεί την επιστροφή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ευρωπαϊκό «παζλ» των playoffs συμπληρώνει το παιχνίδι Τσεχία – Δανία.

Παράλληλα, τα δύο τελευταία εισιτήρια θα προκύψουν από τα διεθνή playoffs. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Ιράκ, που έχουν ήδη φτάσει σε αυτή τη φάση, θα αναμετρηθούν αντίστοιχα με τη Τζαμάικα και τη Βολιβία, ομάδες που έφτασαν ως εδώ έπειτα από επιβαρυντικές αναμετρήσεις στους προηγούμενους γύρους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη καθοριστεί από τον Δεκέμβριο, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και οι ομάδες που διεκδικούν την πρόκριση μέσω των playoffs γνωρίζουν ήδη σε ποιο γκρουπ θα τοποθετηθούν και ποιους αντιπάλους θα βρουν απέναντί τους στα γήπεδα των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία



2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη

Κατάρ

Ελβετία



3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία



4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο



5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ



6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία

Τυνησία



7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία



8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη



9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

Νορβηγία



10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία



11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία



12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς