Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Εργκίν Αταμάν στην συνέντευξη Τύπου είχε πολλά παράπονα για την διαιτησία του αγώνα, ενώ παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθειά τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Θα ήθελα να ρωτήσω αυτή την κατάσταση με τον Ολυμπιακό. Μπορούν ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ να παίξουν μαζί στην εθνική ομάδα; Όχι, δεν μπορούν, γιατί είναι δύο νατουραλιζέ. Μπορούν όμως να παίξουν στο πρωτάθλημα, τους δίνουν τη δυνατότητα. Είναι το μόνο πρωτάθλημα που το κάνει αυτό. Σε άλλη χώρα δεν νομίζω να ισχύει. Ο Βεζένκοβ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας, συν έξι ξένους, συν τρεις διαιτητές. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για εμάς να παίξουμε. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να νικήσουμε.

Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να παίζουμε έτσι και να κερδίσουμε. Είναι μια κωμωδία. Στο πρώτο μέρος όταν δεν δόθηκε ένα φάουλ και ρώτησα έναν διαιτητή γιατί δεν το έδωσε, μου απάντησε: «κόουτς, αυτό είναι το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι».

Είμαι περήφανος για τους παίκτες μας, γιατί πάλεψαν στο δεύτερο μέρος και προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό. Αν δινόταν το φάουλ στον Φαρίντ στο λέι απ, που ήταν ξεκάθαρο για εμένα, θα μιλούσαμε για ένα παιχνίδι πέντε πόντων και ίσως σε διαφορετική βάση.

Στο δεύτερο μέρος κάναμε πολύ καλή προσπάθεια. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν μας άφησαν να παίξουμε. Μπορεί να μην διακυβεύονταν πολλά, όμως για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι τα τρία παιχνίδια στη EuroLeague, που είναι πολύ σημαντικά».

Για το αν υπάρχει κάτι που κρατάει από το παιχνίδι: «Σίγουρα, μετά την αποβολή του Ναν, ο Τι Τζέι Σορτς έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έδειξε ότι σε κρίσιμες στιγμές μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα».