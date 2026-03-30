Η Μίσσυ Μπο Κερνς μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης την είδηση ότι απέβαλε, χάνοντας έτσι το μωρό της.

Η σταρ της Άστον Βίλα είχε ανακοινώσει ότι περίμενε το πρώτο της παιδί και από τα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης έκανε γνωστή την άκρως δυσάρεστη και οδυνηρή για εκείνη και την οικογένειά της είδηση. Η Κερνς, μέσος της Άστον Βίλα και της Εθνικής Αγγλίας ανέφερε σχετικά: «Με βαριά καρδιά θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι χάσαμε το μωρό μας στην διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν γεμάτες με θλίψη που είναι δύσκολη να την περιγράψουμε και ακόμα προσπαθούμε να την διαχειριστούμε. Αυτή την στιγμή, επικεντρωνόμαστε στην ανάρρωση και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκτιμούμε πραγματικά την αγάπη και τη στήριξη σας που μας περιβάλλει περισσότερο από ό,τι μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια».

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει με χαρά ότι περίμενε παιδί και στις 2 Μαρτίου είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο έγραφαν «μαμά + μπαμπάς, 26 Σεπτεμβρίου». Δυστυχώς όμως έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή. Από την άλλη αρκετοί σύλλογοι και παίκτριες έστειλαν μηνύματα υποστήριξης προς την Κερνς. Η Άστον Βίλα εξέδωσε και ανακοίνωση όπου γράφει τα εξής: «Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και την υποστήριξή μας αυτή τη δύσκολη στιγμή» ενώ η Λίβερπουλ τόνισε: «Όλοι στον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Λίβερπουλ στέλνουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας στη Μίσσυ Μπο, στον Λίαμ και στις οικογένειές τους σε αυτήν την δύσκολη στιγμή».