Με μία κοινή ανάρτηση στα social media, ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, είπαν το δικό τους αντίο στη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσαν για μία τελευταία φορά τη σπουδαία ερμηνεύτρια της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η Μαρινέλλα θα παραμείνει στην καρδιά όλων των Ελλήνων.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση ανέφερε τα εξής: «Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα. Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύτρια, που θα αφήσει για πάντα το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η μοναδική της φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας.Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».