O Χακίμ Σαχαμπό την περασμένη Κυριακή (22/03) έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Το βράδυ της Παρασκευής (27/03) ο μέσος της Ένωσης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Εθνική ομάδα της Ρούαντα στη φιλική νίκη με 4-0 απέναντι στη Γρενάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Χακίμ Σαχαμπό ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος λέγοντας πως το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Νιώθω ένα μείγμα υπερηφάνειας, τιμής και ευγνωμοσύνης προς εσένα Ρουάντα. Είμαι τόσο χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο μπροστά στον πρόεδρό μας. Ευχαριστώ όλους στην ομοσπονδία, τους συμπαίκτες μου και πάνω απ’ όλα εσάς: τους ανθρώπους μου», ανέφερε στο μήνυμα του.