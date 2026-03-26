Να καταθέσει αγωγή κατά της Premier League σκέφτεται η Έβερτον και ο λόγος είναι το γεγονός ότι η Τσέλσι τιμωρήθηκε με πρόστιμο και όχι με αφαίρεση βαθμών για οικονομικές ατασθαλίες.

Τα «ζαχαρωτά» είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση 8 βαθμών πριν δύο χρόνια από την αγγλική λίγκα για παραβίαση του Financial Fair Play, τιμωρία που είχε επιβληθεί και στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον ίδιο λόγο. Στην περίπτωση της Τσέλσι, όμως, η ποινή ήταν διαφορετική.

Οι Λονδρέζοι ήταν υπό έλεγχο για οικονομικές ατασθαλίες από την εποχή του Ρόμαν Αμπράμοβιτς και η απόφαση της Premier League, τελικά, ήταν να επιβληθεί ένα βαρύ πρόστιμο και συγκεκριμένα 12,4 εκατ. ευρώ. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό για την Έβερτον.

Η ομάδα του Αμερικανού επιχειρηματία Νταν Φρέντκιν ζητούν από την Premier League να εξηγήσει με κάθε επισημότητα γιατί δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών και η Τσέλσι ενώ και η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι εκνευρισμένη με τη διαφορετική αντιμετώπιση των «μπλε» και σκέφτεται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία για την απόφαση της λίγκας.