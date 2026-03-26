Ο Ρόμελου Λουκάκου αποφάσισε να παραμείνει στο Βέλγιο αντί να επιστρέψει στην Ιταλία για προπονήσεις, με τη διοίκηση της Νάπολι να είναι έξαλλη μαζί του, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Ο διεθνής Βέλγος φορ ταξίδεψε στην πατρίδα του καθώς κλήθηκε στην εθνική ομάδα, αποφασίστηκε όμως να μην πάρει μέρος στα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου καθώς δεν είναι 100% έτοιμος και δεν ήθελε να ρισκάρει το παραμικρό. Η φετινή σεζόν, άλλωστε, είναι πολύ δύσκολη για τον ίδιο, έχοντας χάσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια λόγω τραυματισμών.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί στα παιχνίδια του Βελγίου, στη Νάπολι περίμεναν ότι ο Λουκάκου θα επέστρεφε κανονικά στη βάση του για να κάνει προπονήσεις με την ομάδα, κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη.

Ο 32χρονος φορ αποφάσισε να παραμείνει στην πατρίδα του και δεν πρόκειται να αναχωρήσει άμεσα αλλά την επόμενη εβδομάδα, με τους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας να είναι έξαλλοι μαζί του και την τιμωρία, βάσει του εσωτερικού κανονισμού, να είναι δεδομένη.