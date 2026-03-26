Αίσθηση προκαλούν τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η Πάουλα Μπαντόσα, πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, για την ψυχολογική της κατάσταση.

Η Ισπανίδα τενίστρια αναφέρθηκε στον φόβο και όλα τα συναισθήματα που νιώθει και με τα οποία παλεύει καθημερινά, τονίζοντας πως θα καταφέρει να επιστρέψει πιο δυνατή.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μπαντόσα: «Φόβος, αυτός ο καταραμένος φόβος. Πόσο δύσκολο είναι.

Μερικές φορές νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά και νιώθω να με ξεπερνούν. Οι αμφιβολίες με κατακλύζουν και νιώθω χαμένη σε έναν ωκεανό συναισθημάτων.

Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι έχω αρκετή δύναμη, και άλλες που το βουνό μοιάζει τεράστιο… και αναρωτιέμαι αν μπορώ.

Υποθέτω πως ναι. Γιατί αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ότι πάντα επιστρέφω. Να μετατρέπεις τον πόνο σε δύναμη, σωστά;

Γιατί αυτή τη φορά να είναι διαφορετική;

Ένα πράγμα ξέρω: θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ξέρω ότι είμαι μακριά από την καλύτερή μου εκδοχή, αλλά ξέρω επίσης ότι αυτή η εκδοχή υπάρχει ακόμα μέσα μου.

Δεν θα με θυμούνται για τους περισσότερους τίτλους, αλλά θέλω να με θυμούνται για αυτό. Για αυτές τις στιγμές. Για το ότι η Πάουλα κατάφερε να βγει από αυτό.

Και ώστε κάθε παιδί που περνάει μια δύσκολη στιγμή να σκεφτεί: «Αν τα κατάφερε εκείνη, μπορώ κι εγώ».

Γι’ αυτό είμαι εδώ. Γιατί για άλλη μια φορά θα αποδείξω ότι μπορώ να βγω από αυτό.

Θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπόσχομαι να συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω.

Και ό,τι κι αν γίνει, και όσες απόψεις κι αν υπάρχουν θα συνεχίσω.

Στους fans μου: Ευχαριστώ. Γιατί πολλές φορές είστε η δύναμη που μου λείπει. Το να σας ακούω στους αγώνες, αυτός ο ενθουσιασμός όταν ούτε εγώ δεν μπορώ… είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μου έχει δώσει αυτό το άθλημα.

Ευχαριστώ. Η Πάουλα δεν έχει φύγει… θα επιστρέψει».