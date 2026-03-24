Ο Ολυμπιακός γνώρισε οριακή ήττα από τη Βαλένθια με 85-84, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε η ομάδα του για να «καθαρίσει» το ματς, επισημαίνοντας παράλληλα και τα λάθη που τελικά οδήγησαν στην απώλεια της νίκης.

Τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και χάσαμε πολλές βολές στο δεύτερο μέρος. Είχαμε κάποιες κακές τελικές επιλογές και αμυνθήκαμε στο transition χωρίς ισορροπία.

Έτσι έγινε παιχνίδι της μίας φάσης. ‘Ενα σουτ του Μοντέρο, μία προσπάθεια του Βεζένκοβ και το φάουλ στον Μοντέρο που βέβαια είχαμε την ευκαιρία μας να σκοράρουμε μετά, όμως δεν το κάναμε».