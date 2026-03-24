Με τον Όσμαν να πετυχαίνει 23 πόντους, τον Χέιζ-Ντέιβις να ακολουθεί με 22 και τον Ναν να έχει 21, ο Παναθηναϊκός πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague με το 107-104 επί της Ντουμπάι BC για την 33η αγωνιστική.

Για τους πράσινους ήταν ακόμη ένας «τελικός» και έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση στο πρώτο δεκάλεπτο καθώς είχαν ένα προβάδισμα τεσσάρων πόντων, ο Μούσα όμως άρχισε να σκοράρει συνεχώς για τους τυπικά γηπεδούχους (σ.σ. το ματς έγινε στο Σεράγεβο), με αποτέλεσμα να περάσουν μπροστά.

Το 26-25 στο 10′ έγινε 41-29 στο 15′ και αυτό τα λέει όλα για το πώς μπήκε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη δεύτερη περίοδο, ο Όσμαν όμως πήρε πρωτοβουλίες, σκόραρε είτε με τρίποντα είτε με δίποντα και βοήθησε πολύ ώστε να μειωθεί η διαφορά, με το σκορ να είναι 50-47 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου το «τριφύλλι» είχε τρία συνεχόμενα τρίποντα με Χουάντσο και Μήτογλου (2) και προσπέρασε με 55-56, οι Μούσα και Καμπενγκέλε όμως έδωσαν ξανά το προβάδισμα (63-60) στο Ντουμπάι. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, οι Ναν και Σλούκας όμως πέτυχαν σημαντικά καλάθια και οι «πράσινοι» μπήκαν από το +6 (75-81) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις ήταν απολαυστικοί καθώς πέτυχαν τους 24 από τους 26 πόντους του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν πιο ψύχραιμος στα τελευταία λεπτά και πήρε μεγάλη νίκη με το τελικό 104-107.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107