Την πρώτη του νίκη στα προημιτελικά του Champions League στο πόλο πέτυχε ο Ολυμπιακός με το 14-11 επί της Μπρέσια για τη 2η αγωνιστική του ομίλου και είναι ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στο Final Four.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο οποίο ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στην πολύ δυνατή (ως συνήθως στο όριο της αποβολής) ιταλική άμυνα, οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν τα ηνία του ματς. Με ένα γκολ του Γκίλλα, δύο συνεχόμενα από τον Γενηδουνιά κι ένα από τον Ζάλανκι, η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς έκανε σερί 4-0 και πήρε προβάδισμα με 6-2, βάζοντας γερά θεμέλια νίκης.

Η Μπρέσια αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και μείωσε σε 7-6 με πέναλτι του Πόπαντιτς, όμως ο πολύπειρος Γιάννης Φουντούλης με δύο διαδοχικά τέρματα αποκατέστησε μία διαφορά τριών γκολ για τον Ολυμπιακό. Οι φιλοξενούμενοι πλησιάσαν εκ νέου σε απόσταση «βολής» (10-9), στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου, αλλά ξανά ο Φουντούλης έδωσε τη λύση, ο Τζωρτζάτος έκανε σημαντική απόκρουση σε παίκτη λιγότερο και οι Γκίλλας και Ζάλανκι ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 13-9 και καθάρισαν το παιχνίδι.

Έτσι, οι Πειραιώτες πραν την πρώτη τους νίκη στον όμιλο και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στην Ισπανία την επόμενη Τρίτη (31/3).

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 3-4, 4-3

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Μπρέσια (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο, Γκουεράτο 2, Λόντι, Φερέρο 1, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 1, Αλεζιάνι 2, Βίσκοβιτς 1, Καζανόβα, Τζίρι 1, Μασέντζα Μιλάνι, Μπαλτσαρίνι.