Ο κύκλος του Πέτρου Μάνταλου στην Εθνική μας ομάδα έκλεισε. Ο 34χρονος μέσος της ΑΕΚ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την «γαλανόλευκη» με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον ευχαριστεί για τα όσα πρόσφερε.

Ο Μάνταλος έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική στις 7 Σεπτεμβρίου του 2014 στην αναμέτρηση με την Ρουμανία εντός έδρας όπου η Ελλάδα ηττήθηκε με 0-1 για τα προκριματικά του EURO 2016.

Από τότε μέχρι σήμερα συνολικά με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέγραψε 71 συμμετοχές με 7 γκολ και 9 ασίστ, ενώ τις τελευταίες χρονιές ήταν εκ των αρχηγών της Εθνικής.

Τελευταίος αγώνας του 34χρονου μέσου ήταν τον περασμένο Νοέμβριο στο 0-0 με την Λευκορωσία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Εκτός από την Εθνική Ανδρών, ο Μάνταλος είχε 9 συμμετοχές με 4 γκολ στην Εθνική Νέων (Κ19) και έξι συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδων (Κ21).