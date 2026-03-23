Το βράδυ της Κυριακής (22/3) ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της Super League και «κλείδωσαν» οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν τον τίτλο, με τους «πράσινους» ωστόσο να μην έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες. Στην τελευταία αγωνιστική της περιόδου, η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 3-0 της Κηφισιάς και παράλληλα ευνοήθηκε από τα αποτελέσματα άλλων αγώνων, καθώς η ΑΕΛ απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», ενώ ο Βόλος νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1.

Έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στο μίνι πρωτάθλημα με 60 βαθμούς, δύο περισσότερους από εκείνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (58) και τρεις περισσότερους από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου (57).

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data υπολόγισε εκ νέου τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα. Σε σύγκριση με πριν από επτά ημέρες, παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά.

Πλέον, φαβορί εμφανίζεται η ΑΕΚ με πιθανότητες 46,6%, ποσοστό αυξημένο σχεδόν κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (26,7%). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, του οποίου οι πιθανότητες μειώθηκαν από 47,3% σε 39,5%. Τρίτος παραμένει ο ΠΑΟΚ, ωστόσο καταγράφεται επίσης μείωση, καθώς από το 26% υποχώρησε στο 13,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά μεταβάλλονται όσο προχωρούν οι αγωνιστικές, ενώ ο υπερυπολογιστής δεν δίνει ούτε 1% πιθανότητες στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου