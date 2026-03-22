Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League εξελίχθηκε ιδανικά για την ΑΕΚ καθώς έμεινε μόνη στην κορυφή μετά το 3-0 επί της Κηφισιάς και τα αποτελέσματα των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κρατάει χαμηλούς τόνους.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν αυτό που έπρεπε στο δικό τους παιχνίδι και στη συνέχεια η Allwyn Arena πανηγύρισε για την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» και την ήττα των «ασπρόμαυρων».

Αποτέλεσμα που άφησαν μόνη στην 1η θέση την Ένωση, με τον προπονητή της να ερωτάται για το πώς αισθάνεται έπειτα από αυτή την εξέλιξη.

«Ασφαλώς αισθάνομαι ωραία. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Προχωράμε από την 1η θέση στην κανονική περίοδο και από τα προημιτελικά του Conference League, κάτι που είναι θετικό. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Τα τρία γκολ από νωρίς ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε παιχνίδι να πετυχαίνεις τρία γκολ σε 20-25 λεπτά. Υπήρχαν ματς στα οποία είχαμε καλή απόδοση, χωρίς να βάλουμε πολλά γκολ. Στο τέλος, όμως, αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί».