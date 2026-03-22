Με δύο γκολ του Ο’Ράιλι στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Άρσεναλ στον τελικό του Λιγκ Καπ στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησε το τρόπαιο για 9η φορά στην ιστορία της.

Οι δύο ομάδες μονομαχούν και για το πρωτάθλημα, γεγονός που έδινε μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς πλην του τροπαίου η νικήτρια θα έπαιρνε και ψυχολογική ώθηση για την τελική ευθεία της σεζόν. Και αυτή που τα κατάφερε, τελικά, ήταν η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 7′ με Χάβερτς και Σάκα, οι «πολίτες» όμως ήταν αυτοί που σκόραραν και πήραν το προβάδισμα, το οποίο στη συνέχεια μεγάλωσαν.

Στο 60′ ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά από κοντά, μετά το λάθος του Κέπα, έκανε το 0-1 και στο 64′ ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά με κεφαλιά, αυτή τη φορά μετά τη σέντρα του Νούνιες, γράφοντας το 0-2.

Η Άρσεναλ προσπάθησε να σκοράρει στη συνέχεια για να μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά ο Μαρτινέλι σημάδεψε το δοκάρι στο 88′, με τη Μάντσεστερ Σίτι να πανηγυρίζει τελικά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ για 9η φορά στην ιστορία της.