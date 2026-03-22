Στο Final 4 του Conference Cup στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο οποίος νίκησε με 15-10 τη Ματαρό.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε μια εύκολη νίκη και πλέον έχει βλέψεις ακόμα και για τον τελικό της διοργάνωσης.

Κορυφαίοι για την Ελληνική ομάδα ήταν οι Νίκολα Μπογκντάνοβιτς και Χανς Πέτερ Ντάουμπε, οι οποίοι σημείωσαν από έξι γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-2, 6-4, 2-1

Η τελική βαθμολογία του ομίλου:

1. Ντε Άκερ Τιμ 6

2. Απόλλων Σμύρνης 6

3. Ματαρό 3

4. Μόρναρ Σπλιτ 3