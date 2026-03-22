Η αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών πέφτει σήμερα με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ομάδες που θα ολοκληρώσουν την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Για την πρώτη τετράδα μπορεί να έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ωστόσο όλα ανοιχτά είναι για τα πλασαρίσματα στις θέσεις 5-8 με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να έχουν τον πρώτο λόγο και τον ΖΑΟΝ να παλεύει με μαθηματικές ελπίδες για ένα πλασάρισμα καλύτερο από την 7η θέση.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 παίζουν στα playoffs, με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες, χωρίς να προσμετρώνται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-11 συμμετέχουν στα play out.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Παναθηναϊκός-Μίλων (17:00)

Hλυσιακός-Πανιώνιος (18:00)

ΖΑΟΝ-Ολυμπιακός (18:30)

ΑΟ Θήρας-Θέτις (19:00)

ΑΕΚ-Άρης (19:00)

ΠΑΟΚ-Μαρκόπουλο (19:00)