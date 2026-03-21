Έργα που θα κοστίσουν 500.000 ευρώ για τη βελτίωση του γηπέδου του Λεβαδειακού ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο των επισκέψεών του στη Στερεά Ελλάδα.

Η ομάδα της Λιβαδειάς εντυπωσίασε τη φετινή σεζόν με το ποδόσφαιρο που έπαιξε και τα αποτελέσματά της, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε τελικά να τερματίσει στην πρώτη 4άδα. Αυτό και μόνο, το γεγονός δηλαδή ότι διεκδικούσε είσοδο στα play off που θα κρίνουν το πρωτάθλημα, τα λέει όλα για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία προσεχώς θα έχει πιο όμορφο γήπεδο.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στο γήπεδο του Λεβαδειακού θα γίνουν έργα που θα κοστίσουν 500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έκανε γνωστό ότι θα γίνουν έργα, τα οποία θα κοστίσουν 250.000 ευρώ, για τη βελτίωση και των αθλητικών εγκαταστάσεων της κοινότητας Δελφών.

«Επόμενος σταθμός η Λιβαδειά, όπου έχοντας δίπλα μου τον Δήμαρχο Λεβαδέων Δημήτρη Καραμάνη, τον συνάδελφο μου στο Κοινοβούλιο, Ελευθέριο Κτιστάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργο Ντασιώτη και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη, ανακοίνωσα το έργο «Επέκταση στεγάστρων κερκίδας στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», προϋπολογισμού 500.000€», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση ο Γιάννης Βρούτσης.