Η απόφαση της CAF να δώσει, στα χαρτιά, το φετινό Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο, έχει ως αποτέλεσμα η Γουινέα να ζητάει να της απονεμηθεί ο τίτλος του 1976, τον οποίο είχε χάσει κόντρα στο… Μαρόκο.

Η κούπα πήγε φέτος στη Σενεγάλη που νίκησε το Μαρόκο στην έδρα του, δύο μήνες μετά όμως η αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία έφερε τα πάνω-κάτω, καθώς έκανε δεκτή την ένσταση των Μαροκικών και τους απένειμε τον τίτλο.

Η Σενεγάλη έχει προσφύγει στο CAS ελπίζοντας ότι θα δικαιωθεί και η Γουινέα βλέποντας όλο αυτό τον χαμό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και ζητάει να της απονεμηθεί ο τίτλος του 1976. Το σκηνικό, άλλωστε, τότε στο παιχνίδι που έκρινε τα πάντα, μοιάζει με όσα έγιναν φέτος.

Το Κόπα Άφρικα δεν είχε νοκ άουτ αγώνες το 1976 αλλά γινόταν ένα μίνι πρωτάθλημα και όλα θα κρίνονταν στον αγώνα της Γουινέας με το Μαρόκο. Η Γουινέα ήταν μπροστά με 1-0 στο σκορ και στο 83ο λεπτό οι Μαροκινοί αποχώρησαν προσωρινά από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίες για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή.

Κάποια λεπτά μετά, το Μαρόκο επέστρεψε, ο αγώνας ξανάρχισε και κατάφερε στο 86′ να ισοφαρίσει σε 1-1, αποτέλεσμα με το οποίο κατέκτησε το τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που διεκδικεί τώρα, μισό αιώνα μετά, η Γουινέα, η οποία… πατάει στο δεδικασμένο που δημιουργεί η CAF (σ.σ. αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία) με την απόφασή της.