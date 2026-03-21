Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στους ημιτελικούς των play off της Α1 Γυναικών και αυτή που κλέβει την παράσταση είναι η Σελέν Ερντέμ με την πατερίτσα και τα ψηλοτάκουνα.

Οι «πράσινες» προηγούνται με 3-0 στις νίκες, καθώς μετράνε τα αποτελέσματα και της κανονικής περιόδου, οπότε θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στον τελικό, όπου περιμένει ο Αθηναϊκός.

Αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να την πάρει στην έδρα του Ολυμπιακού και αυτή που κλέβει την παράσταση δεν είναι κάποια παίκτρια αλλά η Τουρκάλα προπονήτρια των «πράσινων».

Η Σελέν Ερντέμ εμφανίστηκε στο γήπεδο με πατερίτσα λόγω τραυματισμού, αυτό όμως δεν την εμπόδισε από το να φορέσει ξανά τα ψηλοτάκουνα, τα οποία είναι το σήμα κατατεθέν της.