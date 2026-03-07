Η Καλαμάτα εξασφάλισε την άνοδο στη Stoiximan Super League μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου και οι οπαδοί της ετοίμασαν αποθεωτική υποδοχή στην ομάδα.

Έπειτα από αναμονή 26 χρόνων η «μαύρη θύελλα» επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και οι οπαδοί της άρχισαν την αποθέωση από τα… Μέγαρα.

Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμός της στο Instagram, η Καλαμάτα έδωσε εικόνα σε όλους για όσα έγιναν στα Μέγαρα και η συνέχεια θα δοθεί στην πόλη της Μεσσηνίας.

Εκεί, οι οπαδοί πήραν από νωρίς θέση για να περιμένουν το πούλμαν με την αποστολή της ομάδας, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play off της Super League 2.