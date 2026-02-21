Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA, βρέθηκε ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι και απολογήθηκε για τα όσα είπε στον Βινίσιους, στη διάρκεια της αναμέτρησης Mπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα play off του Champions League.

Ο επιθετικός Μπενφίκα παραδέχθηκε τη χρήση υβριστικής γλώσσας κατά του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης αρνούμενος, ωστόσο ότι προέβη σε ρατσιστικό σχόλιο όπως κατηγορείται, παρά μόνο ότι έκανε ένα ομοφοβικό.

Παρά την προσπάθειά του όμως το Άρθρο 14 των πειθαρχικών κανονισμών της UEFA είναι σχεδόν το ίδιο για τις ρατσιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι κανονισμοί ορίζουν πως οποιοδήποτε πρόσωπο προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του άλλου με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τιμωρείται με αποκλεισμό τουλάχιστον δέκα αγωνιστικών ή άλλες ανάλογες κυρώσεις.

Έτσι, ο επιθετικός της Μπενφίκα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαριά τιμωρία, ανεξάρτητα του τι υποστηρίζει.

Να θυμίσουμε πως η ένταση ξεκίνησε στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης, αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε ο Βινίσιους, το μοναδικό στο ματς.

Μετά τον πανηγυρισμό του και μια έντονη αντιπαράθεση με τους παίκτες της Πορτογαλικής ομάδας, ο Βραζιλιάνος κατευθύνθηκε στον διαιτητή Λετισιέ, υποδεικνύοντας τον Πρεστιάνι ως υπαίτιο για τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι συμπαίκτες του.