Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα, μίλησε σε συνέντευξη του για την φετινή σεζόν της Γουλβς, που οδεύει προς υποβιβασμό.

Η Γουλβς, λίγα 24ώρα έπειτα από την λευκή ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, υποδέχεται σήμερα Τετάρτη (18/02, 22:00) στην έδρα της την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Άρσεναλ. Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας των «Λύκων» και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Ζοζέ Σα, παραχώρησε συνέντευξη στο «Dazn Portugal».

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να είμαστε άντρες. Αυτό λέω εδώ σε εσάς και αυτό πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο για τη Γουλβς να αποφύγει τον υποβιβασμό αυτή τη σεζόν. Η διαφορά μας από τους υπόλοιπους είναι πολύ μεγάλη, απομένουν μόνο 12 παιχνίδια και μόνο ένα πραγματικό θαύμα θα μπορούσε να μας σώσει», τόνισε.

Η Γουλβς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη τελευταία θέση της Premier League, με μόλις μία νίκη και εννέα βαθμούς, 14 μακριά από τις θέσεις που δίνουν παραμονή. Ο Πορτογάλος ανέφερε πώς ο στόχος είναι να αποφύγει να χαρακτηριστεί η ομάδα του ως «η χειρότερη στην ιστορία της διοργάνωσης», ρεκόρ που κατέχει μέχρι και σήμερα η Ντέρμπι Κάουντι, η οποία τερμάτισε τη σεζόν 2007-2008 τελευταία με 11 βαθμούς.

«Αυτή τη στιγμή, ο στόχος είναι να μην είμαστε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League. Να μην γίνουμε η χειρότερη. Η χειρότερη ομάδα τερμάτισε με 11 βαθμούς. Έχουμε εννέα, οπότε ο στόχος μας τώρα είναι να μην καταλήξουμε με αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του ιστορικά χαμηλού ρεκόρ. Μετά από αυτό, θα δούμε», είπε ο έμπειρος γκολκίπερ.