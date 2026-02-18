Δεύτερη συνεχόμενη «λευκή» ισοπαλία για τον Ολυμπιακό, που δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Λεβαδειακού στη Βοιωτία (0-0). Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να συγκατοικήσουν με την ΑΕΚ στην κορυφή και παραμένουν στη δεύτερη θέση της Super League, δύο βαθμούς πίσω από την πρώτη.

Στόχος πλέον είναι η επιστροφή στις πειστικές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα, με το διπλό ραντεβού απέναντι στη Λεβερκούζεν να προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αντίδραση και ανατροπή του κλίματος.

Το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ θέλει να γράψει ιστορία, αφού αναζητά την τέταρτη διαδοχική του νίκη στη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία του (αυτό θα είναι το 165ο παιχνίδι του στις δύο διοργανώσεις).

Στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός έκλεισε τη διοργάνωση με τρεις διαδοχικές νίκες κόντρα σε Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς και τερματίζοντας στη 18η θέση. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είχε απολογισμό μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα σε τέσσερις αναμετρήσεις. Ο Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, με μοναδική εξαίρεση τον Γιαζίτσι, που δεν βρίσκεται στη λίστα.

Η Λεβερκούζεν θέλει να επιβεβαιώσει την ανοδική της πορεία και στο Φάληρο. Μετά την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στην 7η αγωνιστική της League Phase, οι Γερμανοί «τρέχουν» σερί πέντε νικών και μίας ισοπαλίας σε όλες τις διοργανώσεις. Προέρχονται από το εμφατικό 4-0 επί της Ζανκτ Πάουλι, αποτέλεσμα που τους διατηρεί στην 6η θέση της Bundesliga, σε απόσταση τριών βαθμών από την 4η Στουτγκάρδη, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Στη League Phase του Champions League, η Λεβερκούζεν κατέγραψε: 2-2 με Κοπεγχάγη (εκτός), 1-1 με Αϊντχόφεν (εντός), 2-7 από Παρί Σεν Ζερμέν (εντός), 1-0 με Μπενφίκα (εκτός), 2-0 με Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), 2-2 με Νιουκάστλ (εντός), 0-2 από Ολυμπιακό (εκτός) και 3-0 με Βιγιαρεάλ (εντός). Με 12 βαθμούς κατέλαβε τη 16η θέση, εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.