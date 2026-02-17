Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2), στην εμφατική νίκη της Σάντος με 6-0 επί της Βέλο Κλουμπ, πατώντας ξανά το χορτάρι έπειτα από περίπου 70 ημέρες απουσίας.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε τραυματιστεί στα τέλη του 2025, σε μια περίοδο όπου προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα της καρδιάς του να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, αγωνιζόμενος μάλιστα με ενοχλήσεις και ξεπερνώντας τα όριά του. Η επιστροφή του, λοιπόν, δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια στιγμή με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Ο 34χρονος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο και άφησε άμεσα το αποτύπωμά του, μοιράζοντας μία ασίστ και δείχνοντας ότι παραμένει καθοριστικός. Ωστόσο, η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς δεν γράφτηκε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Πριν από τη σέντρα, ο Νεϊμάρ συνάντησε τη Ντόνα Μαρία, μια φίλαθλο που είχε συγκινήσει το διαδίκτυο, όταν σε βίντεο εξέφρασε την επιθυμία να τον γνωρίσει από κοντά. Ο ίδιος, μόλις ενημερώθηκε για την ιστορία της, φρόντισε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της. Την πλησίασε στον αγωνιστικό χώρο, την αγκάλιασε θερμά και εκείνη, εμφανώς συγκινημένη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Ήταν μια στιγμή που ξεπέρασε το ποδόσφαιρο. Για τη Ντόνα Μαρία, λίγα δευτερόλεπτα δίπλα στον αγαπημένο της παίκτη έγιναν μια ανάμνηση ζωής. Και για τον Νεϊμάρ, μια υπενθύμιση πως η παρουσία του σημαίνει πολλά περισσότερα από ένα γκολ ή μια ασίστ.