Η Εθνική Ελλάδας κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία για τη League A του Nations League και ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μεγάλη πρόκληση.

Η Εθνική ομάδα για πρώτη φορά είναι στη League A, στο κορυφαίο επίπεδο της διοργάνωσης και αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι θα είναι και πιο δυνατοί, πιο δύσκολοι οι αντίπαλοι. Γεγονός που ο πρόεδρος της ΕΠΟ αντιλαμβάνεται ως μια μεγάλη πρόκληση, όπως τόνισε στη δήλωσή του που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

«Η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στο επόμενο UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης.

Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού απέναντι στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Σερβία και ευελπιστώ να πετύχουν τον στόχο που τέθηκε ήδη εκ μέρους του προπονητή τους να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητες των διεθνών μας», ανέφερε ο Γκαγκάτσης.