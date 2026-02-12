Η Εθνική Ελλάδας είναι για πρώτη φορά στη League A του Nations League και κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναφέρεται στον στόχο που έχει τεθεί.

Από τη στιγμή που η Ελλάδα ανέβηκε στην 1η Κατηγορία ήταν δεδομένο πως η κλήρωση δεν θα ήταν καθόλου εύκολη, καθώς μιλάμε για την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία και ο στόχος, όπως είπε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είναι η παραμονή στη League A.

Ο Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ με αφορμή την κλήρωση των ομίλων του Nations League και είπε τα εξής…

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας στο Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας.

Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοί και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».