Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπλήρωσε δύο χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού έχοντας ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τον αποθεώνουν χαρακτηρίζοντάς τον «Θεό του Πειραιά».

Ήταν 11 Φεβρουαρίου 2024 όταν οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωναν την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή, ο οποίος έμελλε να γράψει ιστορία οδηγώντας τους στην κατάκτηση του Europa Conference League λίγους μήνες μετά. Ήταν το πρώτο και μοναδικό, μέχρι σήμερα, ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατέκτησε ελληνική ομάδα, με τον Μεντιλίμπαρ να σαρώνει και εντός των συνόρων: Πρωτάθλημα και κύπελλο πέρυσι, Σούπερ Καπ φέτος. Τέσσερις τίτλοι μέσα σε δύο χρόνια και πολλές μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τον αποθεώνουν για ακόμη μία φορά.

«Μεντιλίμπαρ: Δύο χρόνια από τον «Θεό» του Πειραιά», είναι ο τίτλος της Marca σε σχετικό θέμα, στο οποίο αναφέρει: «Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς δύο χρόνια από τότε που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσγειώθηκε στην Αθήνα για να αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτό που ξεκίνησε ως μια πρόκληση για τη διάσωση μιας ταραγμένης σεζόν, μετατράπηκε στην πιο ένδοξη εποχή του ελληνικού συλλόγου. Ο τεχνικός από το Θαλντίμπαρ δεν έφερε μόνο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα, αλλά καθιέρωσε μια κουλτούρα αδιαπραγμάτευτης δουλειάς. Με συμβόλαιο έως το 2027, το ειδύλλιο μεταξύ του Ισπανού προπονητή και των “ερυθρόλευκων” οπαδών φαίνεται να μην έχει ταβάνι, εδραιώνοντάς τον ως σημείο αναφοράς τακτικής ακόμα και για τους συλλόγους της δικής μας Λίγκας».

Η «AS», από την πλευρά της, έχει τίτλο «Το θαύμα του Μέντι δεν σταματά στην Ελλάδα» και αναφέρει: «Στις 11 Φεβρουαρίου 2024, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραφε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δύο χρόνια μετά, ο απολογισμός είναι θρυλικός: ένα Conference League, ένα εγχώριο νταμπλ και μια ιστορική πρόκριση στο νέο Champions League. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον σύλλογο, ο Βάσκος τεχνικός απέρριψε πρόσφατα σειρήνες από την Premier League και τη La Liga. Ο «Μέντι» κατάφερε να κάνει τον Ολυμπιακό να παίζει με την ένταση εκείνης της Εϊμπάρ που κατέπληξε την Ισπανία, αλλά με την ποιότητα ενός ευρωπαϊκού γίγαντα. Η φιγούρα του είναι σήμερα ανέγγιχτη».

Όσο για την El Mundo Deportivo, στο αφιέρωμά της έχει τίτλο «Ο Μεντιλίμπαρ κλείνει δύο χρόνια δόξας στον Ολυμπιακό» και τονίζει: «Ο ελληνικός και ο ισπανικός Τύπος συμπίπτουν σήμερα: Η άφιξη του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Πειραιά ήταν η πιο επιδραστική κίνηση του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία. Ο «παλιός ροκάς» των ισπανικών πάγκων απέδειξε ότι η μέθοδός του, βασισμένη στην υψηλή πίεση και την καθετότητα, είναι εξαγώγιμη και νικηφόρα. Μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, η διοίκηση Μαρινάκη πήρε θέση σήμερα επαναβεβαιώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στον προπονητή. Ο τεχνικός γιορτάζει σήμερα τη δεύτερη επέτειό του προετοιμάζοντας την έφοδο στους «16» του Champions League».