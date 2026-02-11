Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και έμελλε να γράψει ιστορία!

Ήταν 11 Φλεβάρη του 2024 όταν ο Βάσκος τεχνικός θα ανακοινωνόταν από τους Πειραιώτες. Ο Μεντιλίμπαρ που στα 2 χρόνια παρουσίας του στο τιμόνι του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού από ελληνική ομάδα, ένα νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου αλλά και την κατάκτηση του Super Cup.

Ήταν ανήμερα του Αγίου Χαραλάμπους το 2024 βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τη νίκη των «Ερυθρόλευκων» με 4-0 επί του ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι όπου στον πάγκο καθόταν ως υπηρεσιακός ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες φάνηκε η φιλοσοφία του Βάσκου τεχνικού. Παρότι ήρθε με το δικό του επιτελείο, επέλεξε να ενσωματώσει στο τιμ και Έλληνες συνεργάτες, διατηρώντας τον Συλαϊδόπουλο ως βοηθό, τον Αγριογιάννη προπονητή τερματοφυλάκων και τον Μουρίκη στο κομμάτι της εκγύμνασης. Προχώρησε με καθαρό μυαλό και νέες ιδέες, οι οποίες αρχικά προκάλεσαν αμφιβολίες, καθώς τα αποτελέσματα δεν ήρθαν αμέσως.

Η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Γνώρισε βαριές ήττες από τη Μακάμπι (1-4) και τον Παναθηναϊκό (1-3), όμως η στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, με νέο συμβόλαιο, του έδωσε την απαιτούμενη ώθηση για να συνεχίσει. Η συνέχεια έμελλε να είναι ιστορική. Στις 29 Μαΐου 2024, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ελληνική ομάδα που σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο, μια επιτυχία που ήρθε έπειτα από απαιτητική και επίπονη διαδρομή αλλά και τεράστια προσπάθεια.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, την επόμενη σεζόν, στα 100 χρόνια του συλλόγου, ήρθε και το νταμπλ. Σε διάστημα δύο ετών, ο Μεντιλίμπαρ μετρά 4 τίτλους και συνεχίζει με βλέψεις για έναν ακόμη, διεκδικώντας και το πρωτάθλημα.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέβασε τον Ολυμπιακό επίπεδο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ομάδα κατέκτησε το Conference League, συνέχισε την πορεία της στο Europa League και πλέον βρίσκεται στο Champions League έχοντας περάσει στην επόμενη φάση. Έχοντας σημαντικές εκτός έδρας επιτυχίες απέναντι σε ιστορικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους ενίσχυσαν το κύρος του συλλόγου. Αγώνα με τον αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ μεγάλωνε την πίστη και τις φιλοδοξίες της ομάδας του, μεταδίδοντας στους παίκτες του τη βεβαιότητα πως εκεί που υπάρχει δουλειά, πίστη στην ομάδα αλλά και στόχοι δεν υπάρχει ταβάνι στα όνειρα και τις φιλοδοξίες.