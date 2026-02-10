Βαρύ πένθος βιώνει ο Εργκίν Αταμάν, μετά την απώλεια της μητέρας του, Γκιουλτέν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλησε να την αποχαιρετήσει δημόσια, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον πόνο και την αγάπη του για την απώλειά της.

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωναν οι αγώνες μου, που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.