Βαρύ πένθος σκόρπισε η απώλεια της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του Εργκίν Αταμάν, βυθίζοντας στη θλίψη τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και την οικογένειά του.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρει: «Με βαθιά λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη της οικογένεια και στους οικείους της».