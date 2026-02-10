Βαρύ πένθος σκόρπισε η απώλεια της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του Εργκίν Αταμάν, βυθίζοντας στη θλίψη τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και την οικογένειά του.
Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρει: «Με βαθιά λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.
Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη της οικογένεια και στους οικείους της».
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TBF (@TBF) February 10, 2026
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.