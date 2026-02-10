Ο πρόεδρος της LNB, Φιλίπ Οσέρ, έδωσε πλήρη εικόνα για το παρασκήνιο της έκτακτης παρέμβασης προς τους παίκτες της Μονακό, ξεκαθαρίζοντας ότι η οικονομική προκαταβολή δεν αποτέλεσε δωρεά, αλλά μια αναγκαστική λύση για να αποτραπεί απεργία και να διασωθεί η ομαλή διεξαγωγή του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η απόφαση της λίγκας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς επρόκειτο για μια πρωτοφανή κίνηση, με στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μην κατέβει σε αγώνα της. Όπως αποκάλυψε ο Οσέρ, μιλώντας στο Bebasket, η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο όταν η Σαλόν επικοινώνησε με τη LNB εκφράζοντας φόβους ότι ο αντίπαλος δεν θα εμφανιστεί στο παρκέ.

«Ακολούθησε πανικός και από τους τηλεοπτικούς παρόχους», σημείωσε, εξηγώντας πως ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε μηδενισμούς και πιθανή διάλυση της αγωνιστικής ισορροπίας. «Αν συνέβαινε αυτό, για τη Μονακό το πρωτάθλημα θα τελείωνε εκεί», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της LNB τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορούσε μόνο έναν αγώνα, αλλά συνολικά το σχέδιο εξυγίανσης του συλλόγου. «Το recovery plan θα κατέρρεε πλήρως, μαζί και όλες οι δεσμεύσεις της Μονακό, όπως ο φόρος πολυτελείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία των παικτών, στην οποία συμμετείχαν ο ίδιος, ο γενικός διευθυντής της λίγκας Φαμπρίς Ζουό και η εκπρόσωπος του συνδικάτου παικτών, Ζιλί Καμπασάνς. «Οι παίκτες βρίσκονταν στο απόλυτο σκοτάδι», ανέφερε ο Οσέρ, προσθέτοντας πως υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα προς τον Ολέκσι Γέφιμοφ, καθώς αισθάνονταν ότι είχαν παραπλανηθεί.

Όπως ξεκαθάρισε, αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η συζήτηση, η απεργία θα ήταν αναπόφευκτη. «Ακόμα κι αν εμφανίζονταν δύο παίκτες να αγωνιστούν, ο μηδενισμός δεν θα αποτρεπόταν», εξήγησε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον ρόλο του Μάικ Τζέιμς, τονίζοντας πως η επιρροή του εντός της ομάδας είναι καθοριστική. Παράλληλα, επανέλαβε πως τα χρήματα δεν αποτελούν επιχορήγηση: «Δεν δίνουμε χρήματα στη Μονακό. Πρόκειται για προσωρινή στήριξη σε παίκτες που είναι απλήρωτοι πάνω από δύο μήνες, ώστε να αποφευχθεί η απεργία».

Υποβάθμισε, επίσης, τα ποσά που έχουν κυκλοφορήσει, σημειώνοντας πως τα 500.000 ευρώ δεν είναι δεδομένο ότι θα εκταμιευθούν. «Δεν γνωρίζω ποιος το διέρρευσε και σίγουρα δεν θα προσφύγουν όλοι σε αυτή τη λύση», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι τα χρήματα είτε θα επιστραφούν από τους παίκτες όταν εξοφληθούν είτε από τον νέο ιδιοκτήτη του συλλόγου.

Τέλος, παραδέχθηκε ότι τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό είναι βαθύτερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, αποκαλύπτοντας πως ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε τον Οκτώβριο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σημειώνοντας ότι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει θα οδηγήσει τον Αλεξέι Φεντορίτσεφ στην παραχώρηση του ελέγχου.

«Κερδίσαμε χρόνο και σώσαμε τους επόμενους αγώνες. Ελπίζω πως, πάνω απ’ όλα, σώσαμε το πρωτάθλημα. Διαφορετικά, θα επικρατούσε το απόλυτο χάος», κατέληξε.