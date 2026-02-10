Ακόμη και απέναντι στη Λάτσιο, ο Σπαλέτι χρειάστηκε τον Αμερικανό, ο οποίος ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται χρήσιμος στην καρδιά της περιοχής. Τα επενδυμένα ποσά για την επιθετική γραμμή μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα.

Η Γιουβέντους εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντέιβιντ είναι ένας κεντρικός επιθετικός που μπορεί να προσφέρει πολλά, αλλά όχι όσα χρειάζονται για να καθοδηγήσει συχνά την ομάδα στη νίκη. Στον αέρα, ούτε ο Καναδός ούτε ο Οπέντα κατάφεραν να σκοράρουν μέσα στην περιοχή, σε αντίθεση με τους ΜακΚένι και Καλούλου, οι οποίοι διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 απέναντι στη Λάτσιο, εξασφαλίζοντας στη Γιουβέντους την αποφυγή της ήττας και τη διατήρηση της τέταρτης θέσης, ακόμα και αν η Ρόμα κερδίσει τον Καλιάρι.

Τα καλοκαιρινά επενδυτικά πλάνα της ομάδας δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν: ο Οπέντα κόστισε 44 εκατ. ευρώ, ο Ζεγκρόβα 14 εκατ. και ο Κονσεϊσάο 30 εκατ., ενώ ο Ντέιβιντ είναι πλέον ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης μετά τον Βλάχοβιτς. Παρά τα μεγάλα ποσά που δαπανήθηκαν για την ενίσχυση της επίθεσης, πολλές επιλογές δεν απέδωσαν, αφήνοντας σαφή περιθώρια βελτίωσης στον σχεδιασμό.

Παρά ταύτα, ο ΜακΚένι συνεχίζει να αποτελεί θετική έκπληξη. Ο Αμερικανός χαφ, που δεν περιλαμβάνεται στις επιθετικές επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ, αποδεικνύεται κρίσιμος και φέτος, έχοντας ήδη σημειώσει 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμός που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6 γκολ της πρώτης του σεζόν στη Γιουβέντους.