Με τη νίκη της επί της Λίβερπουλ στο γήπεδο του «Άνφιλντ», η Μάντσεστερ Σίτι ισοφάρισε ένα ρεκόρ σχεδόν 90 χρόνων.

Η Μάντσεστερ Σίτι παίζοντας στο «Άνφιλντ» νίκησε με 1-2 χάρις στα γκολ των Μπερνάντο Σίλβα (84′) και Έρλινγκ Χάαλαντ (90+3). Οι «Πολίτες», ντούμπλαραν τις νίκες τους επί της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 90 χρόνια και την σεζόν 1936-1937.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της ομάδας του Σλοτ στο «Etihad» με 3-0. Την σεζόν 1936 – 1937, η Σίτι είχε νικήσει την Λίβερπουλ με 5-0 στο «Άνφιλντ» και ενώ στην έδρα της επεβλήθη με σκορ 5-1, κάνοντας έτσι το «league double» απέναντι στους «Reds» με σκορ 10-1! Την ίδια σεζόν είχε πάρει και τον τίτλο του Πρωταθλητή.