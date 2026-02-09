Ο Γερμανός ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ δέχθηκε σωματική επίθεση στο σπίτι του, τη νύχτα από το Σάββατο προς την Κυριακή, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τη δημόσια πρόταση γάμου που έκανε.

Σύμφωνα με τη «L’Équipe», ο Κάιζερ είχε τραβήξει τα βλέμματα όταν έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτς, στο RheinEnergieStadion της Κολωνίας, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Bundesliga απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0, μπροστά σε περίπου 50.000 φιλάθλους. Ο ίδιος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media στον αγώνα κατά της ομοφοβίας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Την ημέρα πριν από την επίθεση, ο Κάιζερ είχε δεχθεί ευθείες απειλές, στις οποίες γινόταν αναφορά ακόμη και στον τόπο κατοικίας του. Επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία του ανέφερε πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

Όπως ο ίδιος καταγγέλλει, περίπου 20 λεπτά μετά την απάντηση των Αρχών, βγήκε στον κήπο του για να καπνίσει, όπου τον περίμεναν τρία άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν με βιαιότητα.

Ο Κάιζερ συνδέει ευθέως την επίθεση με τη δημόσια πρόταση γάμου, τονίζοντας ότι στοχοποιήθηκε εξαιτίας αυτής της πράξης. Από την επίθεση υπέστη τραυματισμό στο δεξί μάτι.