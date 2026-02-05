Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ενίσχυσαν ουσιαστικά τη γραμμή των ψηλών, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Κρίσταπς Πορζίνγκις μέσω ανταλλαγής με τους Ατλάντα Χοκς. Οι «πολεμιστές» αναζητούσαν εδώ και καιρό παρουσία στη ρακέτα και κατέληξαν στον Λετονό ψηλό, προχωρώντας σε σημαντικές παραχωρήσεις.

Από το ρόστερ του Γκόλντεν Στέιτ αποχώρησαν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα, ο οποίος δεν είχε πλέον ενεργό ρόλο στην ομάδα, καθώς και ο Μπάντι Χιλντ, προσφέροντας έτσι δύο παίκτες περιφέρειας για την απόκτηση ενός καθαρού ψηλού. Παράλληλα, οι Γουόριορς έδωσαν τον Τρέις Τζάκσον-Ντέιβις στους Τορόντο Ράπτορς, εξασφαλίζοντας ένα draft pick δεύτερου γύρου για το 2026 (μέσω Λέικερς), δείχνοντας ξεκάθαρα ότι κινούνται επιθετικά στην αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον αφορά τη διαθεσιμότητα του Πορζίνγκις, καθώς το ιστορικό τραυματισμών του αποτελεί τον βασικό προβληματισμό. Αν καταφέρει να παραμείνει υγιής, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και να αλλάξει τις ισορροπίες στη ρακέτα των Γουόριορς. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Στιβ Κερ δεν έμεινε αδρανής, παρότι δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος στην υπόθεση Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μιλγουόκι Μπακς να απορρίπτουν τις προτάσεις της.

Την ίδια ώρα, ο έγκυρος Σαμς Σαράνια έφερε στο φως σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ:

«Ο Γιάννης έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς ότι θεωρεί πως ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει. Αυτό αναγκάζει το Μιλγουόκι να ακούσει προτάσεις και να συνεχίσει τις συζητήσεις μέχρι την trade deadline. Ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα και οι Γουόριορς παραμένουν στο παιχνίδι. Το ερώτημα είναι αν η ανταλλαγή θα γίνει άμεσα ή μετά την postseason. Αν ο Γιάννης παραμείνει, ενδέχεται να δημιουργηθεί μια περίπλοκη κατάσταση όσον αφορά τους στόχους και των δύο πλευρών».