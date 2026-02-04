Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε χωρίς τον Κέντρικ Ναν για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη (5/2) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη.

Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν έξαλλα το 82-81 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens την Τρίτη (3/2), καθώς ήταν μια νίκη που την ήθελαν πολύ, τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε αντίδραση μετά τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών και έχει τώρα μπροστά της το παιχνίδι με την Παρτίζαν, όπου θα κυνηγήσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Και θα πρέπει να την πάρει χωρίς τον Ναν, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι ακόμη έτοιμος για την επιστροφή του και δεν ταξίδεψε στο Βελιγράδι, όπου ο Παναθηναϊκός πήγε με 14 παίκτες καθώς είναι μαζί και οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις που έμειναν εκτός 12άδας κόντρα στη Ρεάλ.

Χουάντσο: «Αν χάσουμε όλοι θα τρελαθούν»

Κατά την αναχώρηση της αποστολής για Βελιγράδι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε δηλώσεις, στις οποίες τόνισε ότι το κλειδί για τη νίκη θα είναι η άμυνα και ρωτήθηκε για το αν η νίκη επί της Ρεάλ είναι turning point, για να απαντήσει: «Κάθε παιχνίδι είναι turning point. Εάν χάσουμε αύριο όλοι θα τρελαθούν. Θα πρέπει να προχωράς μέσα από τα σκαμπανεβάσματα. Είναι Φεβρουάριος, η σεζόν είναι μεγάλη, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να δούμε βίντεο. Είναι μεγάλη σεζόν. Θα παίξουμε στα υψηλότερα μας όταν πρέπει».